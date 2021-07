Tom Waes komt met nieuwe unieke reeks over de geschiedenis van Vlaanderen

TV Hoeveel geld staat er op de zichtreke­ning van deze BV's?

16 juli In ‘Waarheid Durven of Doen’ krijgen telkens vier BV’s een paar pittige vragen of doevragen voorgeschoteld. Wie durft vertellen hoeveel geld er op zijn of haar zichtrekening staat? “Er staat wel iets op, alleen niet zoveel”, lacht Julie Van den Steen. Kamal is iets openhartiger: “3.133 euro en 22 cent”, vertelt hij.