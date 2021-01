Tom Waes hint op spin-off rond ‘Undercover’-personage

Wel zegt de acteur dat het derde seizoen van ‘Undercover’ in september op Netflix verschijnt. Dit jaar komt ook de film Ferry uit op Netflix, maar een precieze datum daarvoor is nog niet aangekondigd.

Het eerste seizoen van ‘Undercover’, de eerste Belgisch-Nederlandse coproductie van Netflix, was in 2019 te zien op de streamingdienst en was dat jaar de populairste serie onder Nederlandse Netflix-kijkers. Ook de tweede reeks, die vorig jaar verscheen, was favoriet.