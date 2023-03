Tom Waes en ‘Het verhaal van Vlaanderen’ vanaf zondag te zien op Nederlandse televisie

Het format van ‘Het verhaal van Vlaanderen’ is onder meer gebaseerd op ‘Het verhaal van Nederland’, waarin acteur Daan Schuurmans de kijker meenam op reis doorheen ruim 2000 jaar geschiedenis. Nu krijgen de Nederlandse kijkers ook onze ontstaansgeschiedenis te zien, van de aankomst van de eerste homo sapiens tot de dag van vandaag. Waes gaat ook in gesprek met historici over specifieke periodes uit de Vlaamse geschiedenis en vertelt bijvoorbeeld over Vlaamse veldslagen of spraakmakende gebeurtenissen, die voor de serie ook worden nagespeeld. “Geschiedenis hoeft geen saaie materie uit stoffige boeken te zijn, maar kan mensen echt meeslepen. Ik heb zelf tijdens de voorbereidingen van dit programma al veel opgestoken en stond versteld van sommige verhalen. Ik ben er zeker van dat de kijker die verwondering ook zal voelen”, vertelde Tom Waes eerder over het programma.