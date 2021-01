Tom Waes denkt aan tweede seizoen ‘Kamp Waes’: “Als we het beter kunnen maken, waarom niet?”

TV Denemarken lanceert kindershow over man met enorme piemel (en dat verdeelt Deense ouders)

6 januari Er is opschudding ontstaan in Denemarken. Sinds het afgelopen weekend kunnen kinderen er naar het nieuwe programma ‘John Dillermand’ kijken, een animatiereeks over een man die ‘magische krachten’ bezit met zijn gigantische penis. Heel wat Deense ouders verslikten zich echter in het kinderprogramma: “Is dit echt de boodschap die we kinderen mee willen geven?”