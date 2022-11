Tom Van Dyck verschijnt terug op het scherm na zijn crash: “Is zoveel acteren nog wel nodig?”

TV Het is gebeurd: Danira Boukhriss is de ‘Allerslim­ste Mens ter Wereld’ (en dat voor tien jaar!)

Ze had exact 36 seconden de tijd om nog twee Griekse Godinnen te vinden om Bart Cannaerts in een zinderende finale naar huis te spelen. En dat deed Danira Boukhriss Terkessidis zonder verpinken. Dus is ze de verdiende winnares van het jubileumseizoen ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’. Eigenlijk was Bart Cannaerts de beste speler van het seizoen én van deel één van de finale, maar zoals vaak worden de prijzen aan de meet uitgedeeld. In het ultieme finaleduel trok Danira aan het langste eind. Liesbeth Van Impe werd eervol derde. Ze miste op een juist jaartal na de finale.

11 november