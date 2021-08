Tom Van Dyck keert bijna terug naar het kleine scherm: opnames ‘Geldwolven’ starten volgende week

Vlaanderen leerde Tom Van Dyck kennen dankzij succesreeksen als ‘In De Gloria’ en ‘Alles Kan Beter’, maar toch is het zijn personage Alain Vandam uit ‘Het Eiland' dat in het collectieve geheugen gegrift staat, met dank aan onder meer de bizarre lach van z’n personage. Maar de afgelopen twee jaar werd het even stil rond de acteur. Van Dyck nam een broodnodige adempauze als gevolg van een instorting op het podium, tot nu. Want vanaf volgende week start hij met de opnames van de langverwachte fictiereeks ‘Geldwolven’.

Het wordt een comeback om ‘u’ tegen te zeggen want Van Dyck heeft meteen een hoofdrol te pakken. Hij vertolkt de timide fraude-expert Frank Van Dam. Een man die om verschillende redenen zijn vertrouwen in de goedheid van de wereld kwijt is geraakt. Langzamerhand ontdekt hij een duistere kant van zichzelf. Hij besluit daarop samen te werken met zijn tegenpool Chris De Wulf, vertolkt door Joren Seldeslachts, waardoor hij evolueert naar een meesterbrein. Een wolf in schaapskleren, die iedereen te snel af is.