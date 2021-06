Tom Lenaerts maakt nieuwe fictiereeks voor Eén en Netflix

TVEén werkt samen met productiehuis Panenka aan de nieuwe psychologische thrillerreeks ‘Twee zomers’. Het scenario is van Paul Baeten en Tom Lenaerts. Die laatste neemt ook de regie voor zich. De cast bestaat uit ronkende namen als Koen De Bouw, Ruth Becquaert en Kevin Janssens. De reeks wordt in 2022 uitgezonden op de openbare omroep en nadien ook wereldwijd via Netflix.

‘Twee zomers’ vertelt het verhaal van een groep boezemvrienden die in conflict komen wanneer een aantal van hen wordt afgeperst met een tragisch overlijden dat 30 jaar geleden is gebeurd. De reeks speelt zich af op twee tijdsniveaus: in het heden en in de jaren 90.

De serie kan uitpakken met ronkende namen als Koen De Bouw, Kevin Janssens, Ruth Becquart, Inge Paulussen, Herwig Ilegems, An Miller, Sanne Samina Hanssen en Tom Vermeir. Hun jongere zelf in de jaren 90 wordt vertolkt door acht nieuwe talenten: Tijmen Govaerts, Tine Roggeman, Felix Meyer, Lukas Bulteel, Vincent Van Sande, Louise Berger, Marieke Anthoni en Bjarne Devolder. Het scenario van ‘Twee zomers’ werd geschreven door Tom Lenaerts en Paul Baeten. Na het succes van ‘Over water’ slaan ze dus opnieuw de handen in elkaar. Het grootste deel van de opnames van ‘Twee zomers’ is inmiddels achter de rug, in het najaar volgen nog enkele draaidagen.

‘Twee zomers’ is een productie van Panenka voor Eén, in coproductie met Netflix. De reeks zal in 2022 te zien zijn op de openbare omroep en wordt nadien ook wereldwijd uitgebracht door de streamingdienst.

