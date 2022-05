Tom De Cock krijgt eigen programma op Eén

TV Docureeks van Eric Goens over Sihame El Kaouakibi niet voor de zomer te zien: “Ik ga niet zwichten voor politieke druk”

“Niet vóór de zomer”, antwoordt Eric Goens (53) op de vraag wanneer z’n docureeks over Sihame El Kaouakibi (35) op tv komt. En da’s veel later dan gepland. Is het dan toch zo dat het programma ‘politiek te gevoelig’ ligt, zoals her en der wordt beweerd? De tv-maker geeft tekst en uitleg in Dag Allemaal.

7:18