Toekomst ‘De Inspecteur’ onzeker: ook Sven Pichal moet wijken voor Peter Van de Veire

TV “We moeten dat hier verdomme winnen”: Anke en Sophie voelen spanning stijgen in ‘Vakantie­huis For Life’

Het is D-day voor de deelnemers van ‘Vakantiehuis For Life’. De werken en uitdagende games zijn achter de rug en het is tijd voor de grote finale. Marc Coucke, werfleider Johny, interieurstyliste Anne-Catherine Gerets en Dina Tersago komen nog één keer langs om de chalets te inspecteren voor ze een definitief oordeel vellen. Ieder jurylid geeft punten op 10 en die zijn allesbepalend, want het duo met de hoogste score wint uiteindelijk een ‘Vakantiehuis for Life’. Anke en Sophie voelen de spanning stijgen en zijn gedreven om te winnen.

29 augustus