Tobias keert terug naar het ‘Big Brother’-huis: “Heel vreemd om uit deze bubbel te komen”

TV‘Big Brother’-kandidaat Tobias bezeerde zich vorige week tijdens het sporten en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Daarna moest hij nog even in quarantaine zodat hij niemand in het huis zou besmetten met corona. Woensdag keerde hij terug naar het ‘Big Brother’-huis, tot groot plezier van zijn medekandidaten: “Oh my god, Toby is terug!”