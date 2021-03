Tobe uit ‘The Voice’ was ook al te zien in ‘#LikeMe’: “Ik moet en ik zal zanger én acteur worden”

TV Bert Ostyn verrast zijn collega’s in ‘Liefde Voor Muziek’: “‘Envoi’ was een toevals­tref­fer”

8 maart Vanavond in ‘Liefde voor Muziek’ is het de beurt aan Bert Ostyn (40) van Absynthe Minded om zijn songs uit te lenen. Ook doet de zanger zelf een onthulling over zijn eigen hit ‘Envoi’: “Dat was een echte toevalstreffer.”