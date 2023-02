Tine Embrechts heeft de handen vol met haar gezin: “Op je 47 twee kleine kinderen opvoeden... Ik heb het onderschat”

BV “Ze gooide echt álles in de strijd": Ben Segers werkte voor ‘Assisen' samen met z'n partner Lenny Van Wesemael

Deze keer geen jolige beveiligingsagent of de grappenmaker van de clan. In de gloednieuwe fictiereeks ‘Assisen’ kruipt Ben Segers (48) in de huid van Lieven, de voorzitter van de raad van bestuur van de balletcompagnie. “Het gevaar voor een acteur is dat je al wel eens onnodig in een hokje wordt geduwd”, aldus de acteur. Een reeks gemaakt door zijn partner Lenny Van Wesemael.