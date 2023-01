Tine Embrechts en Bart Cannaerts worden nieuwe speurders in ‘The Masked Singer’: “Al een paar keer achterover gevallen”

TVHet speurdersteam van ‘The Masked Singer’ start straks met twee nieuwe detectives. Ex-deelnemers Bart Cannaerts (42) en Tine Embrechts (47) hebben al heel wat opnames achter de rug. “Van een paar weet ik nog altijd niet of het mannen of vrouwen zijn.”

Julie Van den steen, Kevin Janssens en Andy Peelman krijgen nieuwe collega’s. Bart Cannaerts en Tine Embrechts, vervangen Karen Damen en Ruth Beeckmans als nieuwe speurders. Een blij weerzien voor de twee, want de een kroop vorig jaar in het pak van Cycloop, de ander mocht het zes weken uitzingen als Flamme Fatale. Deelnemen was een no-brainer vertelt Tine Embrechts.

“Ik heb geen seconde getwijfeld”, schudt ze het hoofd. “Ik heb me vorig jaar zo hard geamuseerd in dat geschifte universum en ik was heel benieuwd of het aan de andere kant van het podium net zo leuk is.” Cannaerts knikt. “Ik heb vorig jaar zonder veel nadenken ja gezegd en ik heb geen seconde spijt gehad van dat doldwaze avontuur. Dus toen ze me vroegen om mee te speuren heb ik instant ja gezegd. Ik wil ook eens deze kant van dit crazy circus meemaken.”

Volledig scherm Kevin Janssen, Bart Cannaerts, Julie Van den Steen, Andy Peelman en Tine Embrechts. © VTM

Véél namen

De twee maken deel uit van een roterende poule van vijf ‘vaste’ speurders, waarvan er elke aflevering telkens drie of vier een zitje krijgen. De poule wordt ook aangevuld met zogenoemde ‘mysterie speurders’, die eenmalig aanschuiven. Tine weet nog van haar deelname vorig jaar, dat speurders meer doen dan enkel raden. “Als je in zo’n pak zit, zijn zij de eerste die een mening geven over je zangprestatie. Vaak ga je echt kapot van de stress en dan kan fijne commentaar echt deugd doen. Ik hoop dat ik dat bij de nieuwe kandidaten ook kan doen.”

Maar dat het een aartsmoeilijke opdracht is, daar zijn de twee het over eens. “Ik ben bang dat ik heel gevoelig ben voor tunnelvisie: veel te hard vasthouden aan één naam en de tips alleen maar beluisteren in functie van die ene naam”, zegt Cannaerts. “Maar ik heb begrepen dat Jens er de vorige jaren ook niks van bakte, dus als ik echt suck, dan kan ik de volgende keer nog altijd presenteren (lacht).”

Wanneer het derde seizoen precies van start gaat, wil VTM nog niet kwijt, maar de twee hebben al opnames achter de rug. “Het is echt ongelooflijk moeilijk”, licht Embrechts al een tipje van de sluier. “Thuis heb je tijd om de filmpjes twintig keer te herbekijken en elke toon te analyseren, maar in onze oortjes is het bijna onmogelijk om iemand te herkennen. Van een paar stemmen weet ik zelfs nog altijd niet of het nu om een man of een vrouw gaat (lacht).”

“De prijs van de beste speurder ga ik alleszins niet krijgen”, gaat Embrechts laconiek verder. “Maar mijn tactiek is om helemaal op te gaan in het moment en vooral véél namen te roepen. Kwantiteit boven kwaliteit misschien (lacht), want ik moet toegeven dat ik ook niet héél vertrouwd ben met alle mensen en details uit de showbizzwereld.”

Ondankbare taak

Dat ze “al een paar keer achterover is gevallen” van zowel de stemmen als de reveals, zegt Embrechts. “Ja, jullie zullen vaak verder moeten denken dan zangers en zangeressen. Uit het buitenland? Daar kan ik natuurlijk nog niets over zeggen.” Tijdens de opnames zag Tine uiteraard ook nieuwe presentator Jens Dendoncker uitgebreid aan het werk. “Hij kreeg de ondankbare, bijna onmogelijke taak om Niels op te volgen”, zegt Embrechts. “De showbizz, de glamour, het zingen op een podium… dat is echt 1.000 procent Niels zijn ding. Jens doet het op zijn geheel eigen manier en helemaal anders dan Niels, maar hij doet het echt fantastisch. De kijkers zullen genieten.”

