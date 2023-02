Tine Embrechts beleeft haar debuut als speurder in ‘The Masked Singer’: “Ik was vergeten hoe overweldigend de hype is”

TVVers bloed in het speurdersteam van ‘ The Masked Singer ’. Tine Embrechts, vorig jaar nog in één van de pakken, ondervond hoe moeilijk haar nieuwe taak is. “Ook omdat de stemmen in onze oortjes bewust stiller worden gezet”, vertelt ze. De actrice geeft een aantal tips om de zoektocht thuis te vergemakkelijken.

De eerste week ‘The Masked Singer’ klokte af op een monsterlijke 1,9 miljoen kijkers. En die populariteit is ook Tine Embrechts niet ontgaan: “Ik ben nog niet eens te zien geweest als speurder en toch word ik al bestookt met vragen”, grijnst de actrice. “‘Je moet niets zeggen, maar doe gewoon een teken als deze naam juist is’, zo’n dingen (lacht)”. Vorig jaar zat ik in het pak van Flamme Fatale, maar ik was ondertussen vergeten hoe overweldigend de hype is. Het is een soort droomwereld waar iedereen zich aan wil overgeven. Het is magie en iedereen lijkt betoverd.”

KIJK. Vorig jaar nam Tine Embrechts deel aan ‘The Masked Singer’ als Flamme Fatale. Haar ontmaskering herbeleef je hier.

Maar nu zit Tine dus aan de andere kant. Aan de zijde van Kevin Janssens, Bart Cannaerts en een ‘mysterie speurder’ debuteert ze vanavond in het speurderspanel. “Ontzettend moeilijk”, benadrukt Embrechts die zegt vooral véél namen te roepen, eerder dan er lang over na te denken. “En als speurder is het nog moeilijker, want we krijgen de nummers maar één keer te horen.” En is er nog de geluidsmix in de oortjes, daar wordt volgens Andy Peelman namelijk met het volume gespeeld (zie kader). “Dat kan ik beamen”, knikt Tine. “De stemmen van de pakken worden naar ons gevoel bewust stiller gezet in de mix die we horen via onze oortjes. Nu, ik snap dat wel hoor, het moet spannend blijven tot het einde en dan is het leuker dat we in het begin geen idee hebben wie er in zit.”

Tines tips

Herman Verbruggen kroop vorige week uit het pak van Skiwi, maar vanavond wordt een nieuw blik kostuums open getrokken. Tovenaar, Hippo, Foxy Lady, Kosmos, Vlinder, Kolonel Mops en Minotaurus laten voor het eerst hun stem horen, maar zelfs nog voor er een noot werd gezongen, begint het raadspelletje al voor de fans. Voor diegenen die alvast klaarzitten met potlood en notitieboekje heeft Tine wat kant-en-klare tips. “Het loont om aandachtig naar de filmpjes te kijken”, begint ze. “Er zitten misleidende tips in die eerder bij het figuurtje horen dan bij de persoon die er in zit, maar er zit meer juiste informatie dan je denkt.”

Volledig scherm Tine Embrechts werd vorig jaar ontmaskerd als Flamme Fatale © DPG Media

“Opzoekwerk helpt wel degelijk”, stipt Tine als tweede aan. “Als je aan een naam denkt en je begint je tips op te zoeken, kom je vaak in de juiste richting terecht. Je kan ook een video opzoeken waarin je verdachte zingt om te vergelijken, al klinkt die door het pak misschien niet helemaal hetzelfde.” Ook de nummerkeuze verraadt het een en ander. “De keuze van de nummers gebeurt in samenspraak met persoon in het pak”, weet Tine na haar deelname vorig jaar. “De kans dat een vijfenzestigjarige kiest voor een nummer van pakweg Ariana Grande is bijvoorbeeld is klein.”

Tot slot moet je letten op de manier van bewegen, geeft de actrice nog mee. “Toen ik vorig jaar in het pak van Flamme Fatale zat, herkenden sommige mensen me aan mijn lange armen en de manier waarop ik ze bewoog. Die tip is wel bruikbaarder als de wedstrijd al even bezig is, ik weet dat de stress tijdens de eerste shows door je lijf giert, het is pas later dat de personen in de pakken meer bewegen als ‘zichzelf’.”

VTM, ‘The Masked Singer’, vanavond om 20.35 uur

KIJK. Tijdens haar deelname zong Tine Embrechts onder meer ‘Sway' van Dean Martin

KIJK. Vrijdagavond brengt Minotaurus voor het eerst een nummer. Daarbij kiest hij voor ‘The Show Must Go On' van Queen

Andy Peelman sakkert over de geluidskwaliteit in de studio: “Die oortjes, they suck” Dat het sowieso al een stuk moeilijker is voor de speurders dan voor de kijkers thuis, zegt Andy Peelman. Zij horen het nummer namelijk maar één keer, maar daar komt ook de slechte geluidskwaliteit die de speurders in hun oortjes te horen krijgen bij. “Die oortjes, they suck”, zegt hij. “In de studio doe ik sowieso een oortje uit om beter te kunnen luisteren, want ik verdenk de makers dat ze de stemmen soms een beetje dichtdraaien. In de woonkamer is het een totaal ander geluid. Nu, het blijft een geweldige show natuurlijk. Ik blijf het heel plezant vinden.”

