Tim Van Aelst maakt nieuwe romantische fictiereeks ‘Billie vs Benjamin’ voor VTM

‘Billie vs Benjamin' is de werktitel van de serie. Het wordt een romantische komedie over een jongen en een meisje die halsoverkop verliefd worden. Ze ontmoeten elkaar wanneer ze allebei op vrijgezellenweekend - en dus verkleed - zijn en lijken een match made in heaven. Tot een banale discussie de 'linkse trut' in Billie en de 'rechtse lul' in Benjamin naar boven haalt. De verliefdheid tussen de twee is groot, maar hun tegenstellingen dreigen snel nog groter te worden. 'Billie vs Benjamin' is een reeks over liefde en angst: Romeo en Julia in tijden van polarisatie.