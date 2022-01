Tim Hofman reageert voor het eerst na uitzending ‘BOOS’ over ‘The voice’: “Er lijkt iets in beweging te komen”

‘Dancing With the Stars’ zit erop voor Yemi Oduwale: “Heel teleurge­steld”

De vierde liveshow van ‘Dancing with the Stars’ leverde alweer enkele geslaagde (en minder geslaagde) choreografieën op. In deze ‘Passion Night’-aflevering kon ‘eeuwige tweede’ Nora Gharib - aan de zijde van danspartner Adrian - over topfavoriete Nina Derwael wippen. Ook seksuologe Lotte Vanwezemael wist andermaal de jury te verbazen. Acteur Yemi Oduwale en TikTok-ster Jonatan Medart verging het minder goed: zij bungelden - na het jurycommentaar - onderaan. Dat bleek voor Yemi - nadat ook het publiek gestemd had - een kloof die niet meer te dichten viel. De acteur moest als vierde - na Olympiër Pieter Timmers, zanger Metejoor en prinses Delphine van Saksen-Coburg - de dansarena verlaten.

23 januari