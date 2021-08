Tim en Ewoud winnen ‘Vakantiehuis For Life’: “Hoogtevrees hebben we nog altijd, maar we hebben het toch maar gedaan”

Vijf duo’s stonden een maand lang voor een quasi onmogelijke opdracht: ze moesten én een pittoreske chalet in de Ardennen restaureren én een groot deel van hun materiaal verdienen met survival-opdrachten in de nabijgelegen natuur. De inzet was groot: het winnende duo zou gedurende twintig jaar zijn vakantie mogen doorbrengen in hun volledig gerenoveerde vakantiewoning. En dat duo zijn Ewoud en Tim geworden. “Ik vond het een megamachtig avontuur”, vertelt een dolenthousiaste Ewoud. “Zo blij dat we hieraan hebben kunnen meewerken. Van het gekrijs aan een pamperpaal, tot het vloeken op een vlot op de Ourthe, tot angsten en hoogtevrees overwinnen - alhoewel, dat hebben we nog altijd, maar we hebben het toch wel gedaan.”