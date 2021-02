Tim Burton gaat liveaction-serie maken over ‘The Addams Family’

Johnny Depp

Of acteur Johnny Depp een rol zal krijgen, is nog niet bevestigd maar die kans zit er wel dik in. Tim Burton en Johnny Depp hebben immers al een lange geschiedenis vol samenwerkingen. Het duo is grote fan van elkaar en Depp speelde al meermaals de hoofdrol in projecten van Burton, waaronder ‘Edward Scissorhands’, ‘Sweeney Todd’, ‘Alice In Wonderland’, ‘Charlie And The Chocolate Factory’, ‘Corpse Bride’ en ‘Sleepy Hollow’. Je zou gerust kunnen zeggen dat Burton van Depp een ster heeft gemaakt in het verleden, en wie weet kan hij hem nu van de ondergang redden. Wanneer de nieuwe serie zal uitkomen, is nog niet bekend.