TikTokker Nicolas Caeyers werkte bijna samen met Katy Perry en Billie Eilish

TV Amelie Albrecht heeft een trauma overgehou­den aan Werchter: “Ik wist niet meer hoe mijn eigen set ging”

16 augustus Door de eerste lockdown kon stand-up comedian Amelie Albrecht (28) plots vier maanden niet meer optreden. Toen het eindelijk weer mocht, stond Amelie op het podium van Werchter. Alleen ging haar optreden niet helemaal zoals ze gehoopt had. In een nieuwe aflevering van ‘Waarheid, Durven of Doen’ vertelt Amelie Albrecht namelijk dat ze plots haar tekst was vergeten.