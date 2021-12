TikTokker Jonatan Medart, de verrassing van ‘Dancing With The Stars’: “Prinses Delphine heb ik ontmoet in jeans en sneakers. Awkward”

Hij omschrijft z’n medemensen steevast als ‘flappies’, legde Gert Verhulst het verschil tussen ‘hyped’ en ‘retehyped’ uit en heeft - aartsmoeilijke choreografie of niet - steevast een glimlach op z’n gezicht. TikTok-vedette Jonatan Medart mag voor de gemiddelde dertigplusser dan wel de nobele onbekende van ‘Dancing With the Stars’ zijn, de 21-jarige jongeman is een superster bij het jonge(re) volkje. Die beloonden hem - geruggensteund door z’n uitstekende jurypunten - met een plek in de volgende ronde. Vanavond gooit Medart met danspartner Björk de heupen los met een quickstep. “En dat allemaal zonder ‘echte’ danservaring”, klinkt het. “Ik ga graag uit de bol op technofeestjes en heb in het verleden vier jaar lang hiphop gedaan, maar dit programma is toch andere koek. Ik ben voortdurend aan het trainen, en heb al spieren gebruikt waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Tijd voor een lief heb ik momenteel niet, aangezien mijn hele leven in functie staat van deze show. Ik wil scherp staan, en doe echt mee om te winnen. Niet omdat ik wil doorbreken als mainstream vedette, of ervan droom om nog populairder te worden.”