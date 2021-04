TikTok haalt ‘té pikante’ video van ‘Thuis’ offline: “Er is wel nog wat anders te zien dan onze brave beelden”

TV Streamz voegt nu ook HBO Max toe aan aanbod: deze nieuwe titels mag je verwachten

28 april Er was al een samenwerking met HBO, maar streamingdienst Streamz breidt vanaf 10 mei zijn aanbod nog serieus uit door HBO Max toe te voegen aan het menu. Daardoor krijgen abonnees toegang tot nieuwe, exclusieve Amerikaanse topreeksen zoals het prestigieuze ‘Raised by Wolves’ en het volgende hoofdstuk van ‘Sex and the City’, ‘And Just Like That’.