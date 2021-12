Tijs Vanneste wordt opnieuw leerkracht in nieuw tv-programma

In ‘Meester Tijs’ zal Vanneste drie maanden lang - tussen Kerstmis en Pasen - voor de klas gaan staan, om de staat van het onderwijs vandaag op te meten. Tijs is zelf regent van opleiding. Hij gaf eerst les in het gewone onderwijs en daarna in het buitengewoon. Toen hij bijna zijn vaste benoeming kreeg, stopte hij met lesgeven om van z’n hobby’s z’n beroep te maken. Maar zijn goesting bleef. “Ik heb het gevoel dat er de voorbije jaren best wat veranderd is” vertelt hij in het Nieuwsblad.

“Ouders zitten nu veel dichter op de prestaties van hun kinderen. Onlangs had ik een klant in mijn tattoostudio die de punten van zijn zoon zag binnenlopen op zijn smartwatch, nog voor die zoon van school kwam. Ik ben zelf opgegroeid met plantrekkerij en zelfredzaamheid. Of die veranderingen ten goede zijn of niet, daar ben ik nog niet uit. Ik weet wel dat het niet vanzelfsprekend is om je voortdurend te moeten aanpassen aan de noden van een samenleving die snel verandert. Of het vroeger beter was, weten we vermoedelijk pas over twintig jaar.”