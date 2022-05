Tijs Vanneste staat na 10 jaar nog eens voor de klas: “Mijn vrouw vroeg zelfs of ik er niet te intensief mee bezig was”

TV “Zijn jullie niet die gasten die overal gratis binnengaan?” ‘Security Checkers’ betrapt in Center Parcs

In een nieuwe aflevering van ‘Security Checkers’, die vanaf nu te bekijken is op VTM GO, trekken Arno The Kid en Gerben Tuerlinckx naar Center Parcs in Peer. Ze proberen zonder ticket binnen te raken in het wildwaterpark en tot na sluitingstijd te blijven. Helaas worden ze door een opmerkzame beveiligingsman herkend als ‘de security checkers’, waarop een kat-en-muisspel begint. “Er bleef maar security bijkomen en we werden constant in de gaten gehouden", klinkt het.

25 mei