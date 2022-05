Tijs Vanneste na tien jaar nog eens voor de klas: “Mijn vrouw vroeg me of ik er niet te intensief mee bezig was”

TVTijs Vanneste (43) ruilt zijn kemping voortaan in voor een klaslokaal. In zijn nieuwe reeks ‘Meneer Vanneste’ staat de oud-leerkracht na meer dan tien jaar nog eens zelf voor de klas. Nadat we in de afgelopen maanden overstelpt werden met sombere berichten over ons onderwijs besloot Vanneste om het heft in eigen handen te nemen en zelf op onderzoek te gaan. Wat zijn de problemen in het onderwijs? En krijgen leerkrachten wel het respect dat ze verdienen? “Vroeger was het vechten om een job te vinden. Nu kon ik in elke school waar ik geweest ben meteen beginnen.”