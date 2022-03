Tijs Vanneste laat negen werkzoekende openbloeien in ‘De Kemping’: “Ik ben geen halve Jezus, ik maak ook fouten”

TV Na drugsver­oor­de­ling: ‘Free Love Paradise’-deelnemer Gaetan staat opnieuw terecht voor illegale hormonen­han­del

Twee jaar geleden was Gaetan V. (32) uit Antwerpen nog te zien in het relatieprogramma ‘Free Love Paradise’ op VTM 2, maar zijn leven speelt zich nu in een heel ander decor af. Vrijdag is hij opnieuw voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen voor een illegale handel in hormonen. De Antwerpenaar werd vorige maand in Dendermonde nog voor drugs- en hormonenhandel veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Gezien de voorgelegde feiten samenhangen, vorderde de procureur de opslorping met dat eerdere vonnis.

25 februari