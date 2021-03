‘Tiger King’-ster Joe Exotic en man Dillon gaan scheiden

TV VRT bouwt een volledig nieuwe studio voor Het Journaal

26 maart Vanaf zaterdag 27 maart verhuist Het journaal voor een korte tijd naar de Sporza-studio. In de huidige studio moeten er enkele noodzakelijke technische vernieuwingen gebeuren. De aanpassingen zullen ervoor zorgen dat de studio in de toekomst ook gebruikt kan worden voor andere actuaprogramma’s. Vanaf paasmaandag 5 april wordt Het journaal terug opgenomen in haar vaste stek.