‘Tiger King’-ster Carole Baskin out zich als biseksueel: “Misschien ben ik geboren in het verkeerde lichaam”

Baskin groeide naar eigen zeggen op ‘in het verkeerde lichaam’. “Ik was altijd meer geïnteresseerd in ‘jongens dingen’. Ik was echt een tomboy en speelde nooit met poppen. Op de een of andere manier had ik het gevoel dat er iets niet klopte, omdat ik ook nooit een moederlijk instinct had. Maar toen ik eenmaal contact kreeg met de lgbtq-gemeenschap besefte ik me dat ik gevoelens voor zowel mannen als vrouwen heb.”