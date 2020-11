‘Tiger King’-ster aangeklaagd voor dierenmishandeling

TV Opschud­ding in Engeland over vierde seizoen ‘The Crown’: "Rondje royals pesten met Hollywood­bud­get"

16 november Alsof het een zaak van staatsbelang betreft: in Engeland is afgelopen weekend forse beroering ontstaan na de lancering van het vierde seizoen van de Netflix-reeks 'The Crown'. In tien afleveringen ontrafelen de makers daarin het (slechte) huwelijk van Charles en Diana. Steengoeie, maar ook pijnlijke televisie. En dat vinden de royals niet oké.