‘Tien Om Te Zien’ palmt deze zomer vijf keer de zeedijk van Westende in

TV Prachtig moment in ‘Een echte job’: An Lemmens mag mee bevalling begeleiden. “Dat was fantas­tisch, ongelofe­lijk!”

Een droom komt uit voor presentatrice An Lemmens (42) in ‘Een echte job’. Ze wil graag eens een bevalling bijwonen én die kans komt er sneller dan verwacht. Bij mama Sylvia laat de baby niet langer op zich wachten. Zelfs de cameraploeg wordt overrompeld, waardoor ze het prachtige moment moeten filmen met een iPhone. “Hem mogen vastpakken... Je krijgt echt het gevoel van je eigen bevalling terug", glundert ze. “Het was fantastisch. Als er nog vrouwen zijn die met mijn assistentie willen bevallen, call me.”

27 januari