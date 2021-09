‘Tien om te Zien’ bezorgt VTM kijktopper met 710.000 muzikale fans

TV ‘Huizenja­gers' trekt naar Italië

30 augustus Een gezellig vakantiehuis met zwembad in Italië of een idyllische bungalow in Frankrijk. Voor heel wat mensen is het een verre droom, maar er zijn ook landgenoten die er werk van maken en in het nieuwe 'Huizenjagers buitenland' hun droom nastreven. Dat doen ze met behulp van enkele plaatselijke makelaars die hen de mooiste pareltjes binnen hun budget tonen, in de hoop zo de gegeerde 'Huizenjagers'-trofee in de wacht te slepen.