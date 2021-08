Tien jaar na ‘Pfaffs’ volgen camera’s opnieuw het gezin van Kelly: “Dat we meedoen om geld en aandacht te krijgen? Bijlange niet”

TVKelly Pfaff (44) is overal. Een hele zomer in herhalingen van 'De Pfaffs', vanavond in nieuwe afleveringen van 'Waar voor je geld?' en binnenkort met haar gezin in een eigen realityreeks, 'Expeditie Gooris'. Vooral dat laatste is opmerkelijk, want nog niet zo lang geleden schoot Kelly het idee van camera's in haar privéleven nog af. "We willen herinneringen maken met het gezin, daarom stemden we toe."