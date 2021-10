Tien bekende Nederlanders dringen ons land binnen voor ‘De Invasie’: “Help ons zoeken naar tien spelden in een hooiberg”

TVEen eigen vlag in België neerplanten en daarmee bewijzen dat hun land het beste is. Dat is de missie die tien Nederlanders vanaf maandag ondernemen in het online spelprogramma ‘De Invasie’. Peter Van de Veire, Sieg De Doncker, Slongs Dievanongs, William Boeva en Kat Kerkhofs zullen er echter alles doen om dat te voorkomen. Maar daarvoor rekenen ze wel op de hulp van alle Vlamingen: “Het is 6,5 miljoen tegen 10. Dat moeten we toch winnen.”

Tien bekende Nederlanders, van wie de namen voorlopig geheim blijven, dringen maandag België binnen zonder geld of een slaapplaats. Hun doel: een vlag ergens in Vlaanderen planten om ons Belgenlandje af te troeven. Daarvoor moeten ze wel eerst stukken stof verzamelen. “Die krijgen ze door ludieke opdrachten tegen ons land te voltooien”, zegt Sieg De Doncker. “Zo kunnen ze bijvoorbeeld al het Stella Artois-bier in een supermarkt vervangen door Heineken. Of kunnen ze de vlaggetjes tijdens een voetbalmatch vervangen door Nederlandse vlaggen.”

Dat gaan de Belgen uiteraard niet zomaar laten gebeuren. Met de hulp van een team van multimediastudenten zullen de BV’s het internet afspeuren naar de bekende Nederlanders. “Maar we hebben ook de hulp van de Vlamingen nodig”, zegt een strijdlustige Peter Van de Veire. “Als zij de ‘voortvluchtigen’ zien, moeten ze dat zo snel mogelijk melden aan ons.”

“Het maakt niet uit op welke manier dat is”, voegt de radiopresentator toe. “Via Instagram, TikTok, mail of desnoods via de post. De Nederlanders zijn normaal goed te herkennen: ze bewegen zich voort in duo’s en zijn vergezeld van een camera. Bovendien zullen ze sowieso op de hulp van Belgen moeten rekenen om bijvoorbeeld te kunnen eten of om een slaapplaats te zoeken.”

Uniek concept

Het is wel niet de bedoeling dat burgers de Nederlanders echt gaan gijzelen: “Het belangrijkste is dat je ze niet helpt of in verwarring brengt”, zegt De Doncker. “Als ze bijvoorbeeld naar rechts moeten, stuur ze dan links. Maar het belangrijkste: verwittig ons vooral op tijd.”

Van de Veire heeft alvast zin in de zoektocht: “Ik ben kapitein, dus ik kan de luierik van het team spelen”, zegt hij al lachend. “Nee, ik ga mijn teamleden vooral motiveren. Het is bovendien ook heel fijn, dat het om een uniek concept gaat. Wij weten bijvoorbeeld bijna niets over de opdrachten en de identiteit van de kandidaten. Iets wat boeiend, maar ook heel frustrerend is. Maar tegelijkertijd krijgen we dan weer een enorme vrijheid: als we met een megafoon in de hand door Antwerpen willen rijden om zo de Nederlanders te zoeken, kunnen we dat ook gewoon doen. Er zijn gewoon geen limieten.”

‘De Invasie’ zal in het voorjaar te bekijken zijn op de Nederlandse zender NPO 3. In ons land is de zoektocht vanaf 18 oktober te volgen via het Instagramkanaal ‘Brains Belgium’ en op de persoonlijke kanalen van Peter Van de Veire, Sieg De Doncker, Slongs Dievanongs, William Boeva en Kat Kerkhofs.

