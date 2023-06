Tickets opnames nieuw seizoen ‘James De Musical’ in amper 20 minuten uitverkocht (maar er is ook goed nieuws)

TV Pers walgt van “slechtste seksscène ooit” met The Weeknd en Lily Rose Depp in ‘The Idol’

De nieuwe HBO-serie ‘The Idol’ is pas drie afleveringen onderweg, maar de critici hebben er nu al genoeg van. De kijker ‘lijdt’, hoofdrolspeler The Weeknd heeft nul acteertalent en de seksscène uit de tweede aflevering is historisch slecht, klinkt het in zeldzaam harde recensies. De afkeer is volgens The Weeknd precies de bedoeling, HBO ontkent dat de serie al is afgeschreven.