‘Thuis’ zorgt voor opmerkelijke soap-primeur: iedereen blij met ‘partnerruil’

TVIn soaps is overspel al sinds mensenheugenis vaste prik. Maar een partnerwissel met wederzijdse toestemming? Dat is toch iets nieuws. Zeker in Vlaanderen. ‘Thuis’ zorgt voor de primeur, want na een meerdaagse vakantie besloten twee koppeltjes van samenstelling te wisselen. Lowie keerde terug naar Viv en Emma kiest voortaan voor Jef. Producer Hans Roggen geeft tekst en uitleg: “Ik denk dat de gêne om open over relaties te praten bij ons allemaal wat weggevallen is.”

De midweek van Lowie (Mathias Vergels) met zijn nieuw liefje Emma (Elise Roels), zijn ex Viv (Lynn Van den Broeck) en haar vriendje Jef (Elias Bosmans) had heel wat voeten in de aarde en leek zelfs meermaals niet te zullen doorgaan. Zeker omdat Lowie en Viv elkaar amper twee dagen voor het gepland vertrek naar de Ardennen nog eens innig hadden gekust. De twee waren in een niet zo ver verleden nog een liefdeskoppel, maar gingen na wat strubbelingen en vooral veel koppigheid eerder dit seizoen uit elkaar. Lowie kon het niet verkroppen dat Viv tijdelijk bij Adil (Nawfell Bardad-Daidj) aan de slag ging, omdat die voor een grote klus wel wat extra werkvolk kon gebruiken. Lowie en Adil konden toen na een dispuut immers niet meer door één deur. Er vielen toen tussen de twee exen wat beschuldigingen en harde woorden over en weer, waarna Lowie en Viv besloten om elk hun eigen weg te gaan. Ook al waren er nog steeds vonken en vuur tussen de twee, ze wilden dat nooit toegeven. Lowie vond wat amusement in de armen van Emma en Viv startte dan maar een relatie met Jef. Maar omdat Jef een klant werd bij Lowies bedrijf Bowie, spraken de vier al snel af om te dubbeldaten. En bij een van die dates ontstond het idee om samen te gaan kamperen omdat ‘het onderling zo goed klikte’.

Hypocriet gedoe

“Ik ben dat hypocriet gedoe hier beu”, zei Lowie al op de eerste kampeeravond tegen Viv tijdens het sprokkelen van hout voor het kampvuur. Hij wilde niet liever opnieuw iets met Viv beginnen, maar dat zag zij dan weer niet zitten. “We kunnen elkaar niet gelukkig maken, Lowie, we hebben het al geprobeerd, dus laat het zo”, was haar antwoord. Maar kijk, passie en liefde volgen soms voor een raar pad en nadien groeiden de twee koppels verder naar elkaar toe. Een van de avondlijke kampvuren zorgde niet alleen voor gensters uit de brandende houtblokken, maar ook in de harten van de vier. En dus keerden de vier in een andere samenstelling van hun kampeeruitstap terug. Partnerruil met wederzijdse toestemming. Ongezien in een Vlaamse soap. Al waren heel wat kijkers niet echt verwonderd, want over de mogelijke position switch werd al weken gespeculeerd op diverse ‘Thuis’-fora. Ook Emma en Jef lieten al van bij hun eerste contact blijken dat ze het erg goed met elkaar konden vinden.

No big deal

Bij ‘Thuis’ vindt men deze primeur no big deal. “Wij zien hier vooral een verhaal van echte liefde en waarom zou het verkeerd zijn om voor de juiste partner te kiezen”, vraagt ‘Thuis’-producer Hans Roggen zich hardop af. “De zoektocht naar de juiste levenspartner is universeel en brengen we al 26 jaargangen in ‘Thuis’. Taboedoorbrekend zou ik deze wending dus niet noemen.”

Het lijkt nochtans dat dit de eerste keer is dat partnerruil met wederzijds toestemming in een serie in primetime aan bod komt.

“Dat kan ik haast niet geloven, net omdat het over pure liefde gaat.”

Zou deze verhaallijn ook pakweg vijf jaar geleden mogelijk zijn geweest in ‘Thuis’?

“Goesting, sensualiteit en wat seks kom je al jaar en dag tegen in ‘Thuis’. Ik heb er geen telraam op na gehouden, maar relaties die ontstaan, stukspringen en af en toe een scheve schaats kennen, zijn al sinds het begin constant in onze verhalen aanwezig. Maar ik denk wel dat de gêne om open over relaties te praten bij ons allemaal wat weggevallen is.”

Verwacht je veel reacties van de kijkers?

Zeker! Door de online commentaren weten we dat de kijkers Lowie en Viv heel graag terug zagen samenkomen. En als dat dan gebeurt, zullen heel wat kijkers heel gelukkig zijn. En zeg nu zelf: dat is och een geslaagde match die twee? Dankzij Jef en Emma weten die twee terug dat ze samenhoren. Da’s toch mooi?

