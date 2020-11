‘Thuis’ viert 25ste verjaardag met kledinglijn, spel en boek

“In de aflevering van 23 december zelf zal de ‘Thuis’-kijker weinig merken van die verjaardag, want daarin zullen we niet verwijzen naar ons jubileum”, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Voor de uitbraak van corona hadden we nog het plan om een groot evenement met de fans en cast te organiseren. Een beetje zoals in de stijl van de ‘Thuis’-dagen. Maar door corona kan en mag dat niet meer. Jammer. Vandaar dat we naar andere manieren zochten om onze kijkers op de een of andere manier toch samen te brengen. Daarom kozen we ervoor om een eigen kledinglijn uit te brengen met warme sokken en zachte badjassen, die je kan dragen als je ’s avonds naar ‘Thuis’ kijkt. Er zijn hoodies en T-shirts, met prints die met een knipoog naar ‘Thuis’ verwijzen, zoals ‘I love Eddy’ of een foto van Simonne met uitgelopen mascara. Zo kan iedereen toch het gevoel krijgen deel uit te maken van onze grote ‘Thuis’-familie.”