‘Thuis' viert 25 jaar met jubileumboek: de strafste trucs en geheimen van de soap (deel 1)

TV Herken jij wie hier in de huid van Marc Van Ranst kruipt?

23 november Oké, de vraag in de titel van dit artikel is niet bijster moeilijk, maar dat wil niet zeggen dat de imitatie niet bijzonder geslaagd is. In het nieuwe VTM-programma ‘RIP 2020' kruipt niemand minder dan Ruth Beeckmans (38) in de huid van onze bekendste viroloog: Marc Van Ranst (55).