‘Thuis’ staat op stelten: superschurk Chris is niet dood, duikt opnieuw op en wil wraak

TVIn ‘Thuis’ gaan de poppen aan het dansen, want Harry had dan toch gelijk. De dood gewaande schurk Chris Geerinckx leeft nog wel degelijk en is zelfs opnieuw opgedoken. De bad guy met minstens één dode en drie ontvoeringen op zijn geweten komt een paar rekeningen vereffenen en wandelde vrijdag het woonzorgcentrum van Veerle binnen. Acteur Danny Timmermans (54) is blij en zelf verrast met zijn comeback. Die levert trouwens een nieuw boek op in de ‘Thuis’-reeks, dat vanaf morgen in de boekhandel ligt.

Mysterie

Waarom Chris precies nu opnieuw opduikt en wat hij exact van plan is, blijft nog een mysterie. Maar de suspense stijgt sowieso, want dat hij niet rustig een koffie komt drinken, is wel duidelijk. Vorig seizoen bracht inspecteur Tim (Jeroen Lenaerts) aan het licht dat Chris een drugsbaron is en de dood van Judiths zus Tania op zijn geweten heeft. In de seizoensfinale ontvoerde Chris toen daarom Tim, zijn collega Dieter (Raf Jansen) en zijn dochter Hanne. De twee agenten werden gekneveld in een brandende schuur achtergelaten, maar net op tijd bevrijd. Maar de bad guy wil zijn klusje nu komen afmaken. Chris wil natuurlijk wraak, maar wie wordt zijn nieuwste slachtoffer?

Mooi opgewarmd

De comeback van Chris werd de voorbije weken mooi opgewarmd voor de kijker. Harry (Stan Van Samang) was er al weken van overtuigd dat Chris zijn dood had geënsceneerd. Maar ook Tim geloofde die denkpiste en liet daarom zelfs het huwelijksfeest van Adil (Nawfel Bardad-Daidj) en Christine (Daphne Paelinck) annuleren uit vrees voor een aanslag.

Quote Ik voorspel: de kijker zal niet ontgoo­cheld zijn. Danny Timmermans

“De schrijvers hadden de spanning de voorbije weken goed opgebouwd”, vertelt Danny. “Daar zijn ze bij ‘Thuis’ ook erg goed in. (lacht) Toen ik die eerste draaidag zelf weer op de set stond, had ik toch ook het gevoel van: ‘Eindelijk!’ Net zoals wellicht de kijker. Deze comeback vind ik spannend en plezant. Ik heb ‘Thuis’ wel wat gemist.”

Jij bent niet dood

Online speculeerden fans al weken over de eventuele terugkeer. “Ik kreeg daar veel opmerkingen over”, gaat Danny verder. “Ik voelde daardoor ook heel duidelijk dat die verhaallijn echt leefde. In de supermarkt of op straat werd ik voortdurend aangesproken door kijkers van ‘Thuis’. ‘Jij bent niet dood, hé’, heb ik vaak gehoord. Of ook: ‘Wanneer duik je weer op?’ En ‘Welke streken ga je nog uithalen?’ Ik heb natuurlijk niks verklapt, maar vond het wel amusant te zien dat velen hun nieuwsgierigheid niet konden bedwingen. Dat wil immers zeggen dat de schrijvers topwerk hebben geleverd. Toen ik destijds bij ‘Thuis’ startte, werd me enkel gezegd dat ik een schurk zou spelen en een groot aandeel zou hebben in de seizoensfinale. Maar dat Chris die finale zou overleven, was toen nog niet beslist. Ook niet toen ik mijn slotscène opnam. De makers zeiden me toen enkel dat mijn personage misschien een comeback zou maken, maar dat dat nog niet helemaal zeker was. Ik moest dus zelf wachten en geduld uitoefenen. Tot enkele maanden geleden. Toen kreeg ik eindelijk te horen wat er met en door Chris stond te gebeuren. En ik voorspel: de kijker zal niet ontgoocheld zijn. (lacht)”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Het nieuwe 'Thuis'-boek heet 'Bloedbroeders'. © © VRT

Boek

Met de terugkeer naar het scherm verschijnt er trouwens ook een nieuw boek in de ‘Thuis’-reeks. ‘Bloedbroeders’ van uitgeverij Borgerhoff & Lambrigts ligt vanaf zaterdag in de winkel. “Ik heb er geen verdienste aan, want ik moest enkel poseren voor de coverfoto van het boek”, verduidelijkt Danny. “Maar ik ben er wel trots op. Het is een hele eer dat mijn personage centraal staat in een boek. De ‘Thuis’-kijker krijgt daarin veel informatie over het verleden van Chris en Harry, maar die is niet noodzakelijk om het verhaal op tv te kunnen volgen. Het is een extraatje en verrijking voor de echte fans.”

LEES OOK: