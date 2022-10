‘Thuis’-producer Hans Roggen voorspelt veel tumult en actie in het 28ste seizoen: “Christine wordt een echte bridezilla”

TV Prinses Diana bereikt dieptepunt in trailer voor het vijfde seizoen van ‘The Crown’: “Ik maakte geen enkele kans”

“De koninklijke familie is in crisis”, klinkt het in de gloednieuwe trailer van het vijfde seizoen van ‘The Crown’. In de eerste beelden krijgen we onder meer te zien hoe prinses Diana op instorten staat. “Maar ik ben van plan om tot het einde te vechten.” Daarnaast krijgen ook koningin Elizabeth en (toen nog) prins Charles het hard te verduren. “Hoe is het ooit zo ver kunnen komen?”

20 oktober