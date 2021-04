‘Thuis’-pionier en ‘De Kat’-superheld Rik Andries (84) overleden

TVDe ploeg van ‘Thuis’ rouwt. Hun pionier Rik Andries is op 84-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte. De acteur zette de soap meer dan 5.000 afleveringen geleden met succes mee op de tv-kaart als dokter Walter De Decker. Hij was ook te zien in feuilletons als ‘Keromar’ en ‘De Kat’.

Andries debuteerde op 23 december 1995 in de startepisode van ‘Thuis’ als dokter Walter De Decker, de echtgenoot van Marianne (Leah Thys) en vader van Tom (Donald Madder) en Ann (Monika Van Lierde). Het dragende personage verdween wel al na twee jaar en 213 afleveringen in 1997 vrij onverwacht uit de reeks, toen de dokter tijdens een strandwandeling plots in elkaar stuikte. Het vertrek uit ‘Thuis’ was ook het einde van de tv-carrière van Andries, want nadien verscheen de acteur in geen enkel ander tv-programma meer.

De makers van ‘Thuis’ waren Andries wel erkentelijk voor zijn pioniersrol, want hij was een van de eregasten op het feest naar aanleiding van de 20ste verjaardag van ‘Thuis’, zo’n vijf jaar geleden. Zijn rol in ‘Thuis’ kreeg recent ook nog een vreemd staartje. Bij het begin van het huidige, 26ste seizoen en na een stilte van 23 jaar dook de naam van zijn personage plots weer op in een bizarre verhaallijn. Aan de hand van enkele DNA-tests bleek Walter de vader van Tania’s geheime zoon Xander (Pieter Jan De Paepe) te zijn. De foto van Andries kwam toen ook een paar keer even in beeld.

Onderwijzer

Rik Andries startte zijn professionele loopbaan als onderwijzer op het Sint-Jozefscollege in Herentals. In 1966 kon hij een gastrol bemachtigen in de tv-film ‘Te Venetië als in de hemel’ en het acteren beviel hem daarbij zodanig, dat hij zijn lesopdracht afbouwde om meer in het theater en op tv aan de slag te kunnen gaan. Andries speelde vervolgens in een dertigtal tv-films en series en maakte vooral faam als ster in jeugdseries. Zo veroverde hij in de jaren 70 de harten van heel wat toenmalige jongeren, die vandaag vijftigers of prille zestigers zijn, met zijn heldendaden in feuilletons als ‘Midas’ (1967), ‘Keromar’ (1971) en ‘De Kat’ (1973). In die laatste reeks streed hij als een soort van Robin Hood tegen milieuvervuilers. De reeks telde amper 13 afleveringen, maar was zo populair dat het meermaals heruitgezonden werd.

Andries zou in juni 85 geworden zijn.

Volledig scherm Rik Andries als De Kat. © ammb