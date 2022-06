'Thuis' pakt uit met online spin-off: kruip in het hoofd van undercoveragent Tim

TVDe laatste weken leefden ‘Thuis’-kijkers in spanning, omdat hun lievelingsagent Tim Kremers mogelijk corrupt zou zijn. Uiteindelijk zou blijken dat Tim undercover ging. Acteur Jeroen Lenaerts krijgt nu een eigen online spin-offreeks over dat undercovertraject. Showbits-reporter Senne bezocht Jeroen op de set en vroeg hem naar alle details over deze nieuwe reeks.