‘Thuis’ laat kijkers verdwaasd achter: is Frank Bomans écht dood?

TVIn ‘Thuis’ kende de ontvoering van Robin door Xander vrijdag eindelijk haar ontknoping. De spannende aflevering was bedoeld om midden juni als seizoensfinale te worden uitgezonden en zorgde voor extra suspense. De cliffhanger liet de kijker in elk geval verdwaasd achter: sterft Frank écht en verdwijnt acteur Pol Goossen (70) zo na 25 jaar uit ‘Thuis’?

Volledig scherm Robin wordt bevrijd. © VRT

Bij de start van het nieuwe seizoen had ‘Thuis’-producer Hans Roggen in een interview al verklapt dat de ontvoeringszaak voor een van de personages sowieso fataal zou aflopen. Om wie het ging, hield hij natuurlijk nog geheim. Ook na de aflevering van vrijdag is het nog altijd niet duidelijk, welk personage er sterft.

Volledig scherm Robin na de de ontvoering. © VRT

Toms zoon Robin is het al zeker niet. De tiener die door Xander werd ontvoerd, werd met veel machtsvertoon en een spannend muziekje op de achtergrond bevrijd door een peloton van POSA (Protectie Observatie Steun Arrestatie). Kidnapper Xander kon de benen nemen, maar botste tijdens zijn vlucht op Frank. De bezorgde opa van Robin ging de confrontatie met de kidnapper onbevreesd aan en belde meteen de politie om hem aan te geven. Buiten beeld ontstond een gevecht. De kijker kreeg nadien enkel de afloop te zien: een lichaam, roerloos op de grond. Het lichaam van Frank. Is hij dan het dodelijke slachtoffer, dat in een van de rode tentjes belandt? Op dat antwoord moet de kijker nog tot begin volgende week wachten. De jammerklacht van Simonne deed alvast niet veel goeds vermoeden: ‘Oh nee, het is niet waar, hé?’

Volledig scherm Xander heeft met zijn moeder nog een eitje te pellen. © VRT

Na de confrontatie met Frank vervolgde de flippende Xander zijn vlucht en belandde zo bij zijn uiteindelijk doelwit: Tania. Xander wilde voor eens en altijd met haar afrekenen en haar doen boeten omdat ze hem een slechte jeugd had gegeven en over de identiteit van zijn vader had gelogen. Uit de vooruitblik die in de eindgeneriek van de aflevering te zien was, bleek dat de twee in een gevecht verwikkeld zullen geraken. Volgende week weet de kijker of misschien daar dan die dode bij valt.

Dan zal ook blijken hoe het verder gaat met enkele andere personages, die ook in de spannende aflevering aan bod kwamen. Waldek is nog steeds opgepakt voor moord. Komt hij vrij? Rosa leek in te gaan op het voorstel van Jacques om bij hem in te trekken. Loopt zij zo in haar ongeluk aangezien hij toch nog altijd de verkrachter van Thilly en moordenaar van Jasper is? En hoe loopt de kletterende ruzie af tussen Paulien en Kobe? En tussen Ann en haar moeder Marianne? Veel vragen. Maandag volgen de antwoorden.