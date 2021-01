‘Thuis’ krijgt jaarlijks 750 vragen, suggesties en klachten van kijkers: “Moet Frank nu echt zoveel smakken tijdens het eten?”

De meeste reacties die men bij ‘Thuis’ krijgt, zijn puur praktische vragen over wat er in ‘Thuis’ te zien is. “Zo kregen we veel vragen over de herkomst van het behangpapier in de living van Sam en Tim”, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Of over het champagneservies van Marianne. Ook het kunstwerk ‘De hangbrug’ dat vroeger centraal in de woonkamer van Tom en Judith hing, was lange tijd een topper en erg gewild bij de kijkers. Naast het meubilair gaan veel vragen ook over de outfits. Het blauwe kleedje dat dokter Ann op het huwelijk van Tom en Judith droeg, viel bijvoorbeeld enorm in de smaak. Net zoals de trui met de papegaaien van Paulien. Toen Judith terugkeerde uit Boston, droeg ze een broekpak. Meteen na de uitzending vroegen drie kijkers waar ze dat konden kopen. Ook over een nieuwe trui van Stan kreeg ik eens zes reacties. Als kijkers iets mooi vinden, willen ze daar graag meer details over om dat ook in huis te halen. Bij die 750 reacties zitten natuurlijk ook veel vragen naar een handtekening of foto van iemand van de cast. We helpen iedereen verder. Ook de mensen die vragen of Olivia of Lowie naar hun verjaardag of vrijgezellenfeestje kan komen.”