‘Thuis’ krijgt eigen Monopoly (en je kan meestemmen voor de laatste vakjes)

De ‘Thuis’-versie van Monopoly kan vanaf nu besteld worden. Het spel is helemaal ondergedompeld in de ‘Thuis’-sfeer: zo wordt de Groenplaats in Antwerpen de keuken van De Withoeve, en de Nieuwstraat in Brussel het advocatenbureau van Tom. Via de kans- en algemeen fonds-kaarten kan je ook een nieuwjaarscent van Marianne krijgen, een weddenschap van Eddy winnen of een avondje bijklussen in Bar Madam.