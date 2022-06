‘Thuis’-gezichten blijven onzeker over hun toekomst

TV Can­vas-reeks ‘Albatros’ verkocht aan Amerikaan­se publieke omroep

De fictiereeks ‘Albatros’, die bedacht werd door Wannes Destoop en Dominique Van Malder, is verkocht aan de Amerikaanse publieke omroep PBS. Ook in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Tsjechië zal de reeks te zien zijn. Dat maakt streamingdienst Streamz, waarop de reeks te bekijken is, bekend.

2 juni