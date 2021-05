‘Thuis’-fans zijn niet mals voor acteur Peter Van de Velde: “Ik ben geen echte verkrachter en moordenaar, hé”

Er stromen dan ook heel wat haatreacties binnen onder de post op het adres van Jacques en dat ontgaat ook acteur Peter Van de Velde niet. Hij staat er om bekend regelmatig de confrontatie met de ‘Thuis’-kijkers aan te gaan op social media en dat doet hij nu ook. Want hij wil de fans er toch even op wijzen dat de hond niet echt dood is. “Ik denk dat dat nodig is om even te melden dat ons ‘Vondeltje’ nog leeft! Amai die reacties man.... En ik wil er ook nog even aan toevoegen dat ik geen echte verkrachter en moordenaar ben hé mannekes!! Ik ‘speel’ dat hé? En ik loop nog altijd gerust rond zonder dat ik ‘den bak’ in moet! Ok? Dus geen paniek...het is allemaal niet echt!!”