‘Thuis’- en ‘Dertigers’-acteur Yemi Oduwale sluit niets uit in de liefde: “Een man in mijn leven, ik sta daarvoor open”

Showbizz ‘Game Of Thrones’ wordt theater­stuk op Broadway en in Londense West End

30 maart De succesvolle HBO-reeks ‘Game Of Thrones’ staat niet op het punt om een stille dood te sterven. Naast verschillende spin off-reeksen die in de maak zijn bij de zender, zal de serie ook worden omgevormd tot een theaterstuk. Dat zal te zien zijn op Broadway in New York, en later ook in de Londense West End-theaters.