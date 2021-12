‘Thuis’-actrices verrassen ‘Familie’-cast met cupcakes en bubbels voor 30ste verjaardag: “Doe zo voort”

Toen ‘Thuis’ vorig jaar zijn 25ste verjaardag vierde, maakte de cast van ‘Familie’ een video met hartelijke wensen. Een gebaar dat de makers van de Eén-soap konden smaken en niet vergeten waren. “Dit jaar is het onze beurt om ‘Familie’ te feliciteren, want op 30 december bestaan ze 30 jaar en die mijlpaal moet gevierd worden”, zegt Tine Priem, die in ‘Thuis’ Tamara speelt. “Vandaar dat we trakteren met 30 flessen van onze heerlijke Feniks-bubbels, de wijn die in ‘Thuis’ op de Withoeve wordt gebotteld. En omdat taart daar heel goed bij past, hebben we ook cupcakes meegebracht. Die komen we hier met plezier afgeven. Drie decennia geleden is deze ploeg met die serie begonnen, zonder te weten hoelang die zou meedraaien en wat de reacties zouden zijn. Vandaag is ‘Familie’ één van de speerpunten van VTM. Dat is heel straf! Onze wens en boodschap is dan ook: ‘Doe zo voort!’”

Geen concurrenten

De delegatie van ‘Thuis’ verraste de acteurs met de lekkernijen en er werd verbroederd en getoast. Iedereen moest op voorhand trouwens een Covid-test ondergaan, waardoor de ontmoeting volledig coronaproof was. Voor Tine was het de eerste keer dat ze op bezoek was bij de familie Van den Bossche. Daphne Paelinck, die na haar zwangerschapsverlof binnenkort opnieuw als Christine in ‘Thuis’ opduikt, kende al wel de weg en veel collega’s, aangezien ze als beginnende actrice al eens op de set van ‘Familie’ stond. “We voelen ons geen concurrenten, maar vrienden en collega’s”, vertelt ze. “Wij praten op de set ook nooit over ‘wij’ en ‘zij’. Waarom zouden we ook? We komen elkaar regelmatig tegen bij premières en dan is het contact altijd hartelijk. We snappen elkaar ook heel goed, want we delen dezelfde passie. We zijn verbonden, want we maken allebei met veel liefde een soortgelijk product, waar Vlamingen elke avond voor thuisblijven en naar willen kijken. Wij zorgen samen voor mooie familiemomenten.”

(Lees verder onder de foto's.)

Volledig scherm Belinda Voorspoels was onlangs nog te zien in 'Thuis', nu speelt ze in 'Familie'. © Gregory Van Gansen / Photo News

Volledig scherm Sandrine André verbroedert met Tine Priem. © Gregory Van Gansen / Photo News

Volledig scherm Ook Jo Hens en Daphne Paelinck genieten van bubbels en cupcakes. © Gregory Van Gansen / Photo News

Volledig scherm Martine Jonckheere verdwijnt binnenkort uit 'Familie', maar dat kon de pret niet drukken. © Gregory Van Gansen / Photo News

Volledig scherm 'Familie'-ouderdomsdekens Ray Verhaeghe en Annie Geeraerts. © Gregory Van Gansen / Photo News

Tine sloeg op de set meteen een babbel met Sandrine André, die Veronique speelt in ‘Familie’. “Ik zag op sociale media een foto passeren van jouw trouwjurk. Zo sexy en mooi! Ik ga ook trouwen, maar dan in ‘Thuis’. Wanneer ben jij eigenlijk aan de beurt?”, vroeg Tine. “Als alles goed verloopt, is het de bedoeling dat Veronique en Lars in de midseasonfinale op onze verjaardag op 30 december in het huwelijksbootje stappen. De opnames waren heel tof, maar het zal voor de kijker nog heel spannend worden”, antwoordde Sandrine ietwat geheimzinnig.

Na de korte speech van Daphne en Tine trok het gezelschap naar het restaurant van de AED-studio in Lint, waar nog andere acteurs toestroomden, zoals Martine Jonckheere (Marie-Rose), Annie Geeraerts (Anna) en Ray Verhaeghe (Albert). Ook ‘oude bekende’ Belinda Voorspoels dook daar op. Zij speelde tot begin december inspecteur Lexi in ‘Thuis’, maar staat nu op de set van ‘Familie’ als Samira. Belinda wordt binnenkort trouwens ook 30.

