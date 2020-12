‘Thuis’-acteurs schitteren in kerstclip: “De mooiste tijd van het jaar is gearriveerd!”

TV Specials van Jeroen Meus en BV’s op een zeilboot: met dit aanbod pakken VRT en VIER uit tijdens de feestdagen

6:40 Tradities zijn er om in ere gehouden te worden. En dus pakt Eén naar goede gewoonte fors uit in de laatste week van het jaar. En omdat de nood aan tv-vertier in coronatijden nog groter is, smijt de openbare omroep er zijn kanonnen Jeroen Meus, Ben Crabbé, Sven De Leijer, Bart Peeters, Kamal Kharmach en alle Kampioenen tegenaan om u op te vrolijken. Bij VIER pakken ze dan weer uit met Peter Van de Veire en een hoop BV’s op een zeilboot.