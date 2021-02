Thuis-acteur Lennart Lemmens debuteert als tv-regisseur in ‘Blijven Slapen’

In ‘Blijven Slapen’ moeten twee singles als eerste date meteen 24 uur met mekaar gaan samenwonen in een luxueus huis om elkaar echt goed te leren kennen. En wie alles vanop de eerste rij meemaakte, was Thuis-acteur Lennart Lemmens. Hij was één van de vele regisseurs die afwisselend de twintig op afstand bestuurde camera’s in de villa in de gaten moest houden en zo kiezen welk verhaaltje ze zouden volgen. “Wat best wel spannend was, want we weten niet wat het koppel gaat doen. Als ze naar de badkamer gaan, moet wij haastig volgen met de camera’s. Beginnen ze te koken in de keuken, maar gaan ze in de woonkamer de uien snijden dan lopen we achter hen aan. Maar die onvoorspelbaarheid maakte het net tof.”