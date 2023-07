Thorsten Kaye is al 10 jaar Ridge in ‘Mooi en meedogenloos’: “Ik wil niet dat mijn dochters in Hollywood opgroeien”

TV Diederik Van den Abeele, het brein achter ‘Shalom allemaal!’: “Het mag geen Joodse versie van ‘De Verhulst­jes’ worden”

Met ‘Shalom allemaal!’, de tiendelige Play4-reeks over de joodse gemeenschap in Antwerpen, verbrijzelde Diederik Van den Abeele (58) in z’n eentje alle clichés over orthodoxe joden. Voor z’n magnum opus zoomde de reportagemaker drie jaar lang — met een camera — in op hun leven. Al kende z'n project een moeilijke start. “Ik wilde mijn buren leren kennen, maar zij stonden daar niet echt voor te springen”